Neuer Anstrich für die Katt Jugendtreff in Wermelskirchen wird renoviert

Gedeckt und in dunklen Grüntönen – so in etwa sieht das Farbkonzept für die neuen Räume aus. Dazu sollen dann noch ein paar Pflanzen und Lichterketten für eine gemütlich-rustikale Stimmung kommen. Außerdem werden die Räume neu aufgeteilt, wie Kolja Pfeiffer, Mitarbeiter im Jugendbereich, erklärt. Das Zimmer, in dem vorher die alte Küche und ein paar Sofas untergebracht war, soll nun generell „zu so einer Art Barraum“ werden – inklusive neuer Küche und Theke. Im vorderen der beiden Zimmer soll es dann ein bisschen ruhiger zugehen: Mit einigen Sitzgelegenheiten und einer Trennwand zu den Toiletteneingängen soll hier ein „entspanntes Chillzimmer“ entstehen.