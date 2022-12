In der Katt in Wermelskirchen Ausverkauftes Affentheater mit Herbert Knebel

Ziemlich genau drei Jahre sind zwei Dinge her: Zum einen war es im Dezember 2019, als das Affentheater und sein Dompteur Herbert Knebel zuletzt in Wermelskirchen die Bühne unsicher gemacht haben. Und zum anderen war just bei diesem vielumjubelten Aufritt zum bis Mittwochabend letzten Mal der große Saal in der Katt ausverkauft.