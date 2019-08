Unterwegs : Katholische Männervereine zu Besuch im Landtag

Wermelskirchen (pd) 19 Mitglieder der Katholischen Männervereine St. Apollinaris und St. Michael aus Wermelskirchen besuchten ihren Abgeordneten Rainer Deppe im Landtagsgebäude. In dem Gespräch mit Rainer Deppe wurde intensiv über die Verkehrsentwicklung in Wermelskirchen und im Rheinisch-Bergischen Kreis diskutiert.

Anschließend wurde der kreisrunde Plenarsaal besichtigt. Den Teilnehmern wurden der generelle Aufbau, die Sitzverteilung sowie der Ablauf einer Plenarsitzung geschildert. Schon in Kürze besteht die Möglichkeit, den Landtag mit Rainer Deppe zu besichtigen und einen Blick hinter die Kulissen zu erhalten. Am Samstag, 31. August, trifft sich der Landtagsabgeordnete mit Bürgern um 12 Uhr in Düsseldorf. Es sind noch Plätze frei. Wer Interesse hat, kann sich gerne in Deppes Bürgerbüro bei Sonja Schmidt melden: Telefon 02202 93695-50; E-Mail: sonja.schmidt@landtag.nrw.de.