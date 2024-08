Krankenhaus Wermelskirchen Physiotherapie erhält Kassenzulassung

„Wir wollen uns mit der Erweiterung des Angebotes keineswegs in Konkurrenz stellen zu den niedergelassenen Therapeuten in Wermelskirchen und Umgebung“, betont Hans Goost, Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie. „In erster Linie gilt es, den Übergang bei Akutproblemen zu sichern.“ Unmittelbar nach einer Schulter- oder Hüftoperation verbleiben Patienten im Durchschnitt fünf bis sieben Tage im Krankenhaus. Während dieser Zeit werde versucht, täglich ein bis zwei Physiotherapie-Behandlungen anzusetzen, um die Genesung voranzutreiben. Hans Goost schildert ein Allgemeinproblem: „Zwei Drittel der Patienten müssen nach ihrer Entlassung auf Termine bei ihren Physiotherapeuten lange warten. Ohne direkte Anschlussbehandlung bleiben die Patienten zu lange in Schonhaltung, und die optimale Beweglichkeit kann nicht wieder hergestellt werden.“ Ein operativer Eingriff könne unter Umständen völlig umsonst gewesen sein.