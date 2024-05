Konzertreihe Das sind die Open-Air-Konzerte auf Schloss Burg im Juni

Darüber informiert der Schlossbauverein Burg, der im Juni an vier aufeinanderfolgenden Tagen Open-Air-Konzerte organisiert: mit „Fiddler’s Green“ und „Tone Fish“ geht es am Donnerstag, 13. Juni, los, tags drauf spielen die Musiker von „Kasalla“, am folgenden Samstag, 15. Juni, „Brings“ – am Sonntag, 16. Juni, sorgt „Bounce“ für den Abschluss des Open-Air-Quartetts.