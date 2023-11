Karneval in Wermelskirchen Konfetti-Regen und Stippeföttche mit „Mir sin jeck“

Bei ihrem rund einstündigen Auftritt sorgten die „Mir sin jeck“-Musiker gleich mehrfach für Konfetti-Regen im „Markt 57“-Saal und „fragten“ beim Publikum auch Karnevalsgrundkenntnisse ab. Zum Beispiel: Könnt ihr Stippeföttche? Klar. Das konnte die närrische Schar von rund 70 Besuchern und stieg direkt in den traditionellen Garde-Tanz, den die Musiker vorlegten, ein. Das Quintett stimmte in Dabringhausen vor allem bekannte Karnevalshits der moderneren Art an und „würzte“ dieses Repertoire mit eigenen Stücken, wie dem aktuellen „Mir sin jeck“-Sessionssong „Die janze Welt is jeck“.