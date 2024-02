Jecke Zick in Wermelskirchen Die Stimmung „kocht“ bei der „Warm-Up-Party“

Besucherin Tina Jörgens, in Rot-Weiß als echter Köln-Fan verkleidet, bestätigte, dass diese Idee auf fruchtbaren Boden fällt: „In Wermelskirchen kommt die ‚Warm-Up-Party‘ dem typischen Kölner Kneipenkarneval am nächsten – das ist richtig schön hier.“ Und weil es so schön war, konnte sie die einstündige Wartezeit, die ihr der DJ genannt hatte bis er ihr Wunschlied, die FC-Köln-Hymne „Mer stonn zo dir“ auflegt, gut überbrücken.