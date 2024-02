Fotos „Dawerkusen – Alaaf you“: Die Jecken feiern beim Rosenmontagszug in Dabringhausen

„Noch Löher bei Kölle“. Vor genau 30 Jahren bauten die Karnevalisten in Löh ihren ersten eigenen Karnevalswagen zur Teilnahme am Rosenmontagszug in Dabringhausen. In diesem Jahr feiern sie also ihren runden Geburtstag – mit vielen bunten Ideen und einer Reaktivierung der Tänzer.