Jecke Zick in Wermelskirchen Tollitäten treffen sich in Dawerkusen

Insgesamt acht närrische Regenten, inklusive der Gastgeber, gaben sich mit ihren Gefolgen im „Markt 57“ die Klinke in die Hand. So viele mit Pfauenfedern (bei den Bauern) und Fasanenfedern (bei den Prinzen) bestückte Kopfbedeckungen an einem Abend hat Dabringhausen nicht nur wegen der Corona-Pandemie noch nie gesehen. „Die Idee zu einer Hofburg-Party schlummert schon länger in unseren Köpfen. Weil wir jetzt nach Neustart des Karnevals so viele alte Freunde wieder getroffen und neue Freunde auf den Veranstaltungen kennengelernt haben, war das für uns Grund genug, diese Idee ziemlich spontan in nur wenigen Tagen zu organisieren“, sagten Harry Tiede und Daniel Fischer im Gespräch mit unserer Redaktion. Und, so ergänzte Harry Tiede: „Der ‚Markt 57‘ tut als Hofburg so viel für uns, da wollten wir ihm mit einer Party und einem vollen Haus eine Freude machen.“ Zufrieden und sichtlich glücklich freute sich Harry Tiede, dass trotz dicht gedrängtem Terminkalender alle eingeladenen Karnevals-Regenten den Weg nach Dabringhausen fanden: „Keiner hat abgesagt.“