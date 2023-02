In Wermelskirchen Dabringhausener Kinderkarneval außer Rand und Band

Wenn Altstadtgardisten ihre Kinder, Nichten oder Neffen auf den Arm nehmen und mit ihnen auf die Bühne gehen oder Moderator Frank Rehbold ein Kind aus seiner Nachbarschaft während der Ankündigung eines nächsten Programmspunkts auf den Schultern trägt, dann ist klar: In Dawerkusens „Gürzenich“, der Mehrzweckhalle in Wermelskirchens närrischstem Dorf, ist Kinderkarneval angesagt. Und dieser Termin im Reigen der Veranstaltungen des Festausschusses Dabringhausen kam genau so gut, wie es bereits in den Jahren vor der Corona-Pandemie der Fall war, denn der Kinderkarneval war mit 800 Besuchern bereits weit im Vorfeld ausverkauft.