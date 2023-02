Jecke Zick in Wermelskirchen Für das Dawerkuser Dreigestirn geht die Session unerwartet „steil“

Am Tag nach Altweiber (in diesem Jahr, Freitag. 17. Februar) müssen sie mal einen Tag ohne ihre „Kutten“ auskommen. Das ist ungewohnt, denn zuletzt sind das Dreigestirn aus Dabringhausen und im Gefolge die Dawerkuser Altstadtgarde täglich hineingeschlüpft. Aber: Ornat und Uniformen bringt Adjudant Daniel Fischer dann nach Bergisch Gladbach in eine auf Kostüme spezialisierte Reinigung, damit sie für den Höhepunkt der tollen Tage sauber sind – das dauert nicht mehr als 24 Stunden, so dass die Klamotte pünktlich zu den närrischen Heimspielen „Wir unter uns“ am Samstag, 18. Februar, und Rosenmontagszug, 20. Februar, wieder am Start sind.