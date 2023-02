„Warm-Up-Party“ in Wermelskirchen Die „letzte Alaaf-Bastion“ der Innenstadt

Matthias Pahl steht mit Trompete in der einen, dem Mikrofon in der anderen Hand, in Schottenrock und mit einer vollkommen lückenlos mit Kölsch-Kronkorken benähten Jacke auf einer kleinen Bühne. Der dicht gedrängt tanzenden, schunkelnden und singenden Schar vor ihm im Saal der Gaststätte „Centrale“ ruft er immer wieder auffordernd zu: „Gebt Gas – it’s only Kneipenkarneval but I like it.“ Gemeinsam mit seinen Mitstreitern hat Matthias Pahl wieder die „Warm-Up-Party“ zur Einstimmung auf die „heiße“ Phase der fünften Jahreszeit organisiert.