Jecke Zick in Wermelskirchen Unterm schiefen Turm herrscht noch Freude

Wermelskirchen · In der Session juckt es Günther Klein und Erhard Miotk gelegentlich noch in den Fingern: Dann erinnern sie sich an die großen Zeiten des Sitzungskarnevals in St. Michael. Die KG Rot-Weiß jedenfalls gibt es nach wie vor.

03.02.2023, 15:45 Uhr

Günther Klein (l.) und Erhard Miotk erinnern sich vor dem Wandteppich im St. Michael-Pfarrzentrum gerne an den Sitzungskarneval der KG Rot-Weiß. Foto: Jürgen Moll

Von Theresa Demski