Große Nachfrage für Dawerkuser Karneval : Der Verkaufsstart macht Vorfreude spürbar

Manfred und Elisabeth Eichhorn Foto: Jürgen Moll. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Dabringhausen Die Nachfrage nach Tickets für Kinderkarneval und „Wir unter uns“ ist groß. Zur Altweiber-Party sorgt die Band „Fiasko“ für kölsche Töne.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephan Singer

Auch in diesem Jahr ist der Ansturm auf Eintrittskarten für die Karnevalsveranstaltungen der närrischen Hochburg Dawerkusen ungebrochen groß: Das zeichnete sich beim Startschuss des Ticketvorverkaufs in der Dreigestirn-Hofburg „Markt 57“ ab. Wie in den Vorjahren fokussiert sich das Interesse der Kartenkäufer vor allem auf den Kinderkarneval und „Wir unter uns“ – beide Veranstaltungen waren zuletzt restlos ausverkauft.

„Wir freuen uns jetzt schon auf den Karneval in Dawerkusen – so etwas gibt es ja nun nicht in jedem Dorf“, blicken Elisabeth und Manfred Eichhorn aus Limmringhausen auf die tollen Tage der Session aus. Das Ehepaar gehörte beim Vorverkaufsstart zu den ersten Käufern, die sich gleich acht Tickets für „Wir unter uns“ und acht Eintrittskarten für den Kindekarneval sicherten: „Zu ‚Wir unter uns‘ gehen wir seit Jahrzehnten regelmäßig. Da sind wir immer mit einer Gruppe aus Verwandten sowie Freunden und wollen mit dem zeitigen Ticketkauf sicherstellen, dass wir alle gemeinsam an einem Tisch sitzen.“ Die Tickets für den Kinderkarneval habe sie für ihre Tochter und ihren Enkel, die inzwischen in Radevormwald leben und mit Freunden die Dabringhausener Veranstaltung besuchen wollen, gekauft, erzählt Elisabeth Eichhorn: „Gerade der Kinderkarneval ist über die Grenzen von Dabringhausen hinaus beliebt.“

Info Termine und Preise Termine Der Kinderkarneval findet am Sonntag, 16. Februar, ab 14.30 Uhr statt; Eintritt: fünf Euro. Am 20. Februar folgt die Altweiber-Party ab 20 Uhr (Vorverkauf: zwölf Euro). „Wir unter uns“ steigt am 22. Februar ab 19.11 Uhr.; Tickets im VVK 14 Euro. Vorverkauf Tickets gibt es im Kaufzentrum Hübing und bei Lotto Duran.

Für die einzelnen Veranstaltungen hat der Festausschuss Dabringhausen als Veranstalter jeweils Kartenkontingente festgelegt, wie der Vorsitzende Peter „Zausel“ Eickhoff erläutert: „Für den Kinderkarneval gibt es 700, für Altweiber 800 und für ‚Wir unter uns‘ 1200 Tickets.“ Gemeinsam mit dem Schriftführer Wolfgang Schumacher bilanziert Eickhoff: „Wir sind mit der Resonanz auf den Vorverkaufsstart sehr zufrieden. Auf den Kinderkarneval sind die Leute janz jeck und knapp 50 Prozent der Sitzplätze für ‚Wir unter uns‘ sind bereits verkauft.“ Bei ‚Wir unter uns‘, der größten Hallenveranstaltung des Festausschusses, werden rund 80 Prozent der Tickets als Sitzplatzkarten verkauft, die restlichen 20 Prozent sind reine Stehplätze.

Die Vorfreude der Leute auf Karneval sei spürbar, „es geht widder loss“, stellen die Festausschuss-Vertreter fest und sehen sich gut aufgestellt: „Wir sind gut im Plan. Es steht noch eine große Sitzung zur Besprechung von Details an, Stress haben wir keinen.“ Wichtig ist der Erfolg der Veranstaltungen für den Festausschuss in jedem Fall, wie Peter Eickhoff erläutert: „Der Rosenmontagszug ist ein Minus-Geschäft. Und auch wenn das nicht zwingend so gedacht ist, fangen die Hallenveranstaltungen dieses Minus ab.“ Stellten sich diese Veranstaltungen einmal als Flopp heraus, wäre der Karneval in Dawerkusen grundsätzlich gefährdet.