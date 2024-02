Jecke Zick in Wermelskirchen „Wir unter uns“ – Grunewalder zelebrieren „Totentanz“

Als Wolfgang Schumacher kurz vor Beginn des Einlasses zu „Wir unter uns“ an den Getränkekühlwagen am Seiteneingang der Dabringhausener Mehrzweckhalle geht, ist der Schreck groß. Beim Ziehen am Griff kippt dem Vorsitzenden des Festausschusses, der die Karnevalsveranstaltungen in Wermelskirchens närrischstem Dorf organisiert, gleich die gesamte Tür des Kühlwagens entgegen. „Jemand hat wohl versucht, in den Wagen einzubrechen. Es scheint aber nichts zu fehlen“, sagte Wolfgang Schumacher, der das Kippen der schweren Tür ohne ernste Blessuren überstanden hatte, im Gespräch mit unserer Redaktion: „Die Polizei war da und hat eine Anzeige aufgenommen.“ Vermutlich seien die Täter gestört worden, schätzte Schumacher ein, denn: „Am Vormittag sind Getränke geliefert worden und da war noch alles in Ordnung. Und ab mittags waren ständig Leute in der Halle, weil ja diverse Generalproben stattgefunden haben.“ Von diesem Schreckmoment für den Festausschuss bekam das närrische Volk in der Mehrzweckhalle, die sich für Karneval stets in Dawerkusens Gürzenich verwandelt, nichts mit – der Getränkevorrat reichte bis Veranstaltungsende aus.