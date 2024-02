Schulkarneval in Wermelskirchen Grundschüler freuen sich über royalen Besuch

Für die Schüler der Grundschule am Haiderbach hat Altweiber mit Unterricht begonnen – in Kostümen versteht sich. Auch für Prinz Frank III., Prinzessin Anja und Bauer Jens ist der Startschuss in aller Frühe gefallen. Die Reiseliste des Dreigestirns ist zum Einstieg in die dollen Tage lang – und ganz am Anfang stehen am Donnerstag die Grundschulen.