Karneval in Wermelskirchen Dhünnsche Jecken feiern mit 400 Gästen

„Natürlich wären wir lieber in unserer Mehrzweckhalle“, sagt Vorsitzender Volker zu Bergen irgendwann am Abend, „aber wir sind sehr dankbar, dass wir hier unterkommen können.“ Und dann räumt er ein: Ein paar Vorteile bringe das Bürgerzentrum für die Jecken auch mit sich – während die Mehrzweckhalle noch unter dem Wasserschaden leidet. „Wir haben schön viel Platz hier“, sagt er. 400 Karten haben die Dhünnschen Jecken verkauft, in Dhünn war nach 360 Tickets Schluss.