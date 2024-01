Jecke Zick in Wermelskirchen Der Karneval lag bei diesen Schwestern schon in der Wiege

Am Rosenmontag klingelt bei Birgit Vieth in Eipringhausen in aller Frühe der Wecker. Seit jeher. „Ich mache um 6 Uhr morgens Mutzen“, erzählt sie. Seit Jahrzehnten pflegt sie diese Tradition, packt das Gebäck dann ins Auto und macht sich mit ihrer Familie auf den Weg nach Dabringhausen. „Wir sind im Herzen von Dabringhausen geboren worden“, erzählt Birgit Vieth. „Und das bedeutet: Bei uns war immer Karneval“, ergänzt Schwester Anja Zimmer. Die Türen des elterlichen Hauses mitten im Dorf standen offen, zu den Mutzen gesellten sich unzählige andere Köstlichkeiten auf dem Wohnzimmertisch. Die Leute gingen ein und aus. „Das war so in unserer Kindheit und das ist heute noch genauso“, sagen die beiden Schwestern.