Karneval in Wermelskirchen Das neue Dreigestirn hat bereits „Fan-Clubs“

Neben dem Zepter, das Marion Lück an den Prinzen übergab, überreichte die Bürgermeisterin den Spiegel an Prinzessin Anja und den Schlüssel der Stadt an Bauer Jens, der selbigen mit Leib und Leben sowie seinem Dreschflegel bewacht. Während Frank Riemer und Anja Zimmer waschechte Dabringhausener „Gewächse“ seien, könne es bei Jens Krüger, der in Hilgen lebt und ein guter Freund von Prinz Frank ist, nicht mehr lange dauern, bis er den Weg durch das Tal zum Wohnen in Dabringhausen finde, bemerkte Marion Lück: „Für Frank kann die Rolle des Prinzen kaum passender sein.“ Hätten doch seine Frau Jutta und seine Zwillinge einen Tag vor und einen Tag nach dem 11. November Geburtstag: „Da war der Termin des Elften im Elften als offizieller Beginn der Fünften Jahreszeit noch frei.“