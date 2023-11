Karneval 2023/24 So bunt wird die Fünfte Jahreszeit in Wermelskirchen

Nachdem die Dhünnschen Jecken angesichts der „Nachwirkungen“ der Corona-Lockdowns noch keine Sitzungs-Party in der vergangenen Session 2022/23 veranstaltete, wird es in der Fünften Jahreszeit 2023/24 wieder eine geben: am Samstag, 27. Januar. Aber: Sie findet nicht wie gewohnt in der derzeit nur eingeschränkt nutzbaren Mehrzweckhalle Dhünn, sondern im Bürgerzentrum in der Wermelskirchener Innenstadt statt. Los geht es um 18 Uhr, der Einlass startet um 17 Uhr. Der Eintritt kostet 25 Euro. Karten können bei Dhünnsche Jecken-Geschäftsführer Mayk Dinstühler unter ☏ 0175 / 1604517 oder per E-Mail an petra-mayk@web.de bestellt werden (www.dhuennschen-jecken.com). „Eine Abendkasse wird es bei der Sitzungs-Party nicht geben“, kündigen die Dhünnschen Jecken an.