Montagsinterview : „Die Kartoffel ist eine Allzweckwaffe“

Karin Peter ist Köchin und Hauswirtschafterin am Berufskolleg. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen Die Köchin und Hauswirtschafterin am Bergischen Berufskolleg Wermelskirchen spricht über die Knolle und ihre Lieblingsgerichte.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Frau Peter, was schätzen Sie besonders an der Kartoffel?

Karin Peter Das ist besonders ihre Vielseitigkeit, denn die Kartoffel ist praktisch für alles zu gebrauchen. Sie ist günstig und wunderbar einfach zu verarbeiten. Die Kartoffel ist eine Allzweckwaffe.

Info Kartoffelfäule sorgte für Hungersnot Irland Die „Große Hungersnot“ (englisch: Great Famine oder Irish potato famine) war in den Jahren zwischen 1845 und 1849 eine humanitäre Katastrophe, in deren Folge in Irland etwa eine Million Menschen starben. Das entsprach einem Anteil von etwa zwölf Prozent der Gesamtbevölkerung. Zwei Millionen Iren wanderten in der Folge aus. Ziel war vor allem Amerika. Monokultur Grund für die Katastrophe war die Kartoffelfäule, die für mehrere Missernten sorgte. Da in Irland praktisch nur Kartoffeln angebaut wurden, waren die monokulturell bewirtschafteten Böden anfällig für die Krankheit.

Was für ein Gemüse ist die Kartoffel eigentlich – botanisch gesehen?

Karin Peter Die Kartoffel ist ein Nachtschattengewächs. Wir essen auch nicht das, was oben rauswächst, sondern das, was in der Erde bleibt – die Verdickung der Wurzel, die Knolle. Deswegen nennt man die Kartoffel umgangssprachlich auch Knolle.

Und wie kam sie nach Europa?

Karin Peter Sie kam mit den spanischen Weltumseglern im 16. oder 17. Jahrhundert aus Südamerika über Spanien und Portugal zu uns. Es hat also etwas gedauert, bis sie bei uns heimisch wurde. Interessanterweise werden die Kartoffeln in den Anden gefriergetrocknet und sehen aus wie kleine Styroporkugeln. Das funktioniert dort wegen der großen Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht. Der Kartoffel wird die Feuchtigkeit entzogen, sie verändert ihren Geschmack und ist länger haltbar. Auch hat die Kartoffel vielen armen Menschen in Europa das Leben gerettet – aber auch viele verhungern lassen. Denken Sie nur an die große Kartoffelfäule in Irland im 19. Jahrhundert.

Woher kam ihr früherer Ruf als „Arme-Leute-Essen“?

Karin Peter Wenn früher die Kartoffelernte vorbei war, sind viele arme Menschen über die Felder und haben die kleinen Kartoffeln, die bei der Ernte übersehen oder auch liegengelassen wurden, aufgesammelt. Ironischerweise sind das genau die Kartoffeln, für die wir heute in Deutschland als „Drillinge“ im Laden viel Geld bezahlen. In vielen osteuropäischen Ländern sind diese kleinen Kartoffeln auf den Märkten übrigens immer noch die billigste Ware.

Welche Jahreszeit ist die typische Zeit für Kartoffeln?

Karin Peter Das ist ganz klar der Herbst, da werden die überall geerntet. Früher hießen die Herbstferien auch noch Kartoffelferien – und überall brannten die Kartoffelfeuer.

Was hat es denn mit den Kartoffelfeuer auf sich?

Karin Peter Das welke Kartoffelkraut wurde da verbrannt, das war eine ganz einfache Methode, um es zu entsorgen. Praktischerweise wurde dabei auch Ungeziefer und Pilze, die Fäulnis und Krankheiten bei der Pflanze hervorrufen, gleich mitverbrannt.

Ist das Gemüse bei Ihnen auch

Thema im Unterricht?

Karin Peter Ich behandele zum einen die Geschichte der Kartoffel, die ja kein deutsches Gemüse ist. Auch wenn viele Jugendliche mit Migrationshintergrund Deutsche als „Kartoffeln“ bezeichnen. Dann zeige ich auch auf, dass die Kartoffel wunderbar vielseitig ist, man mit wenig Geld viele und abwechslungsreiche Gerichte kochen kann. Wenn man beachtet, dass die verschiedenen Sorten verschiedene Kocheigenschaften haben, kann man viel mit dem Gemüse anstellen. Vom Kartoffelpüree bis zum Kartoffelgratin ist da alles möglich – und die Bandbreite dazwischen ist enorm groß.

Mögen Ihre Jugendlichen

Kartoffeln?

Karin Peter Ja, wenn es nicht einfach nur Salzkartoffeln sind, dann mögen sie sie richtig gerne. Reibekuchen sind zum Beispiel ein echter Renner! Wenn die Jugendlichen die Vielseitigkeit der Kartoffel einmal kennengelernt haben, dann sind die gar nicht mehr davon wegzubekommen. Manchmal sind sie beispielsweise auch ganz überrascht davon, dass man Pommes Frites ganz einfach auch selber herstellen kann.

Was ist Ihr persönliches Lieblingsgericht mit der Knolle?