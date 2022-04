Ruhestörung am Feiertag : Lärmbeschwerde über Jugendfreizeitpark

Das Schild, das am Karfreitag auf die Sperrung am Jugendfreizeitpark hinwies, wurde beiseite geräumt. Foto: Andreas Scholz

Wermelskirchen Mehrfach musste der Ordnungsdienst am Karfreitag an und in der Nähe der Anlage eingreifen. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Anwohner über Lärmbelästigung beschweren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Laura Wagener

Erneut gibt es Ärger um den Jugendfreizeitpark. „Frohes lautes Treiben mit musikalischer Beschallung“ statt besinnlicher Stille. Das schildert ein Anwohner, der sich über lautstarke Jugendliche am Karfreitag beschwert – obwohl die Anlage aufgrund des Feiertags gesperrt war. Erst als der Anwohner die Polizei benachrichtigt habe, sei es gegen 23.30 Uhr ruhig geworden, berichtet er.

Der Stadt und den Verantwortlichen wirft er Naivität und Ignoranz vor. „Im vergangenen Jahr, als der JFP noch eine Baustelle und nicht eröffnet war, hat die Stadt es nicht hinbekommen, die Anlage zu sperren, und nun soll ein Schild ausreichen, um die Skater fernzuhalten? Ist das die Grundlage für das neue Nutzungskonzept?“, heißt es in seiner E-Mail an die Stadt, die unserer Redaktion vorliegt. „Wo war eigentlich der Sicherheitsdienst an diesem Tage und am Gründonnerstag? Da gab es das gleiche Problem zur Nachtstunde.“