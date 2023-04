Karfreitag in Wermelskirchen Den Schreibtisch des Lebens aufräumen

Auch für die Umfrage sagten einige ab. Drei Gesprächspartner fanden Antworten: Bestatter Udo Andriessen, Bürgermeisterin Marion Lück und Anke Stolz vom Hospizverein in Wermelskirchen.



Wenn es einmal so weit ist: Wie würden Sie sich Ihr Sterben wünschen?



Udo Andriessen Schmerzfrei, da ich seit 2011 Krebspatient bin. Ebenso möchte ich an der Hand meiner Frau gerne einschlafen.

Marion Lück Ich würde mir ein schmerzloses, schnelles und würdevolles Sterben wünschen. Und dass ich mich von meinen liebsten Menschen verabschieden konnte.

Anke Stolz Wenn ich mir mein Sterben wünschen darf: lebenssatt. In meiner Familie sind viele im hohen Alter verstorben. Im Frieden mit mir, meiner Familie und Freunden. Im hohen Alter plötzlich zu sterben, fände ich eine schöne Vorstellung. Falls es in jüngeren Jahren sein sollte, möchte ich gerne bewusst Abschied nehmen.



Welche letzten Worte oder Gedanken könnten Ihnen dann wichtig sein?



Andriessen Dankbarkeit für die gemeinsam verbrachte Zeit. Ich würde gerne den Psalm 23 hören, da sich die Anrede ändert von „ER wird… auf, denn DU bist bei mir“.

Lück Dass ich in Frieden gehe – mit anderen und mir selber.

Stolz In dem Film „In Liebe lassen“ gab der behandelnde Palliativarzt Dr. Edde seinem Patienten Benjamin die letzten vier wichtigen Sätze, die am Lebensende wichtig sind mit auf den Weg, die ich sehr berührend fand: Danke, verzeih mir, ich verzeihe dir, leb wohl!



Und was wollen Sie bis dahin unbedingt erledigt oder erlebt haben?



Andriessen Meinen Nachlass regeln, damit keine Streitigkeiten entstehen. Vielleicht versuchen, noch alle Verletzungen zu bereinigen. Meine Löffelliste „Was ich noch erleben möchte“ arbeite ich seit 2011 ab.

Lück Ich möchte so viele von den Wünschen meiner Lieben und mir erfüllt haben, wie es möglich ist.

Stolz Den Schreibtisch des Lebens aufräumen: Das steht für all das, was noch ungeklärt ist. Für den Gedanken, sich zu versöhnen mit dem, was offen geblieben ist im Leben und offenbleiben darf. Dafür, die verbleibende Zeit noch zu nutzen: um das zu tun, was ich immer schon noch fragen, wissen, sagen und erklären wollte. Mir selbst und anderen gegenüber. Und ganz klassisch habe ich eine Löffelliste, auf dieser notiere ich Dinge, die ich noch erleben möchte. Es wäre schön, sich einige davon erfüllen zu können – und einige werden wahrscheinlich Träume bleiben, und auch das wäre in Ordnung.