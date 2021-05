Tier der Woche : Kaninchen-Familie sucht ein liebevolles Zuhause

Wermelskirchen Ein Besuchstermin für die Kaninchen, aber auch für andere Tiere kann jederzeit mit dem Tierheim Wermelskirchen vereinbart werden.

Die Kanincheneltern Daisy und Max, die beide 2019 geboren wurden, haben gemeinsam mit ihrem Sohn Paul ihr Zuhause verloren, da ihnen die erforderliche Außenhaltung nicht mehr geboten werden konnte. Daisy ist eine liebe zutrauliche Kaninchendame, die gelegentlich aber ihr eigenes Köpfchen hat. Im Tierheim ist sie zur Zeit alleine im Stall, da alle drei Deutschen Riesen noch nicht kastriert worden sind. Allerdings benötigt Daisy unbedingt wieder Gesellschaft. Gerne bei anderen Deutschen Riesen oder zusammen mit ihren beiden Jungs, wenn alle kastriert sind. Max ist ein sehr zahmes und zutrauliches Kerlchen, der zur Zeit mit seinem halbjährigem Sohn Paul zusammen sitzt, der seine Umgebung noch recht misstrauisch beäugt. Zur Zeit sind die drei Langohren in einer Pflegestelle untergebracht. Sie werden nur an Liebhaber und in Außenhaltung vermittelt. Kastration muss noch erfolgen. Wichtig: Von Anfragen für Schlachthasen ist abzusehen. Wer die liebenswerten Deutschen Riesen kennenlernen möchte, meldet sich im Tierheim unter Telefon 02196/5672. Ein Besuchstermin kann vereinbart werden.