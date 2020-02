In der Katt in Wermelskirchen : Kabarettisten feiern „Die wilde 13“

Tina Häussermann und Fabian Schläper feiern in der Katt . Foto: Katt

Wermelskirchen „Sprechen. Singen. Quatschgemache.“ – das Duo „Zu Zweit“ ist am kommenden Freitag, 14. Februar, zu Gast in der Kattwinkelschen Fabrik. Das Duo, das sind die beiden Kabarettisten Tina Häussermann und Fabian Schläper, ist seit 13 Jahren gemeinsam in Deutschlands unterwegs.

Anlässlich ihres 13. Bühnen-Geburtstages ist das Duo seit diesem Jahr mit ihrem Programm: „Die wilde 13“ auf Tour. Sie nehmen dabei die Tücken der Ehe unter die Lupe.Sie verraten auch das Geheimnis einer guten Ehe. Das Kabarettprogramm ist eine kreative Mischung aus Musik, Gesang und Geschichten in Verbindung mit ausreichend Satire oder Polemik.

,„Zu Zweit“ schenken sich und den Zuschauern einen Abend für Menschen mit Lachverstand“, teilt Achim Stollberg von der Leitung der Kattwinkelschen Fabrik mit. Er ergänzt, dass die beiden Kabarettisten nicht mit Stimmungskanonen auf Spatzenhirne schießen würden, sondern elegant mitten ins Humorzentrum träfen. „Das Duo wirkt wie ein Befreiungsschlag aus der Endlos-Pointenschleife der Comedians: eine Wundertüte für alle, die sich mal einen Abend witzefrei nehmen möchten, um wirklich Spaß zu haben“, erklärt der Veranstalter abschließend.

Ab 19 Uhr sind die Türen der Katt geöffnet. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Karten kosten 14 Euro im Vorverkauf und 17 Euro an der Abendkasse.