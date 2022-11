Kultur in Wermelskirchen Beißend, bitter und böse

Denn es wollte unterhalten werden, wollte die diversen Spitzen und Pointen im Dauerfeuer goutieren. Genoss es sicht- und hörbar, wenn Griess seine Gag-Kanone gegen das Fernsehen richtete. „Der Unterschied zwischen Top-Modell und Pop-Modell ist am Ende auch nur ein Buchstabe.“ Oder gegen den Aufreger schlechthin, die Fußball-WM in Katar. „Ab dem Viertelfinale werden die Spiele nach Scharia-Regeln ausgetragen – Handspiel, Hand ab. Foulspiel, Fuß ab. Elfmeter – Steinigung.“ Niemand war vor ihm sicher. „Man kann nicht alle Querdenker über einen Kamm scheren, denn die Palette der menschlichen Dummheit ist einfach viel zu groß.“ Nur um es dann auf den Punkt zu bringen: „Ich glaube nicht alles, das die uns erzählen. Aber ich glaub auch nicht, dass die uns alles erzählen.“ Das war das Niveau, auf dem sich ein Robert Griess in seinem Programm bewegte. Und das tat auch deswegen so gut, weil es fordernd, bissig und böse war. Eben so, wie gutes Politkabarett sein muss.