Kultur in Wermelskirchen Tina Teubner hat die Sehnsucht im Gepäck

Sie gilt in Deutschland als „aufregendste, nachhaltigste und unterhaltsamste Frau der deutschen Kleinkunstszene“. Deshalb verwundert es nicht, dass Tina Teubner zu den Stammkünstlern im Programm der Kattwinkelschen Fabrik gehört. Am Freitag, 3. November, steht sie wieder auf der Katt-Bühne (Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr). Dazu bringt sie Ben Süverkrüp als Mitstreiter am Klavier und ihr Programm „Protokolle der Sehnsucht – ein Feuerwerk der Melancholie“ mit. „Ein Abend für alle, die um die Schönheit der Melancholie wissen. Die kapiert haben, dass Humor und Traurigkeit sich nicht widersprechen“, kündigt Katt-Programmchef Achim Stollberg an. Der Eintritt kostet 20 Euro im Vorverkauf und 24 Euro an der Abendkasse.