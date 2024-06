Juniorwahl in Wermelskirchen Sekundarschüler wählen konservativ

Die Sekundarschüler in Wermelskirchen sind konservativer als man vermuten würden. Das hat das Ergebnis der Juniorwahl gezeigt, das am Sonntagabend veröffentlicht wurde. Die neunten und zehnten Klassen haben an dem Demokratie-Projekt vor der Europawahl teilgenommen und 203 der 251 Jugendlichen haben in der vergangenen Woche ihre Stimme abgegeben. Der Wahlvorstand hat ausgezählt und an juniorwahl.de übermittelt: