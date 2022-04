Musikschule in Wermelskirchen : Junge Musiker stellen sich der Jury

Jano (8) war am Samstag in der Katt der erste Schüler, der am Schlagzeug vorspielte. Foto: Jürgen MOll Foto: Jürgen Moll

Wermelskirchen Zum ersten Mal luden die Musikschulen Wermelskirchen und Hückeswagen ihre Schüler gemeinsam zum Wettbewerb „Hingehört!“ ein: 125 Kinder und Jugendliche nahmen teil und zeigten ihr Können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Im Saal ist es stockdunkel. Irgendwo in der letzten Reihe haben Eltern und Geschwister Platz genommen. Und von einem Stuhl in der Mitte des Raumes steht nun Kolja Pfeiffer auf. Er ist einer von drei Juroren und bittet die beiden jungen Schlagzeuger auf der Bühne darum, sich kurz vorzustellen. Julen Funk und Noah Schwartz rücken ihre Kappen zurecht, halten sich an ihren Schlagzeugstöcken fest und sagen ein paar Worte. Eigentlich sind die beiden Jungs aber zum Musikmachen hier. Und als sich Kolja Pfeiffer wieder gesetzt hat, tauchen die beiden jungen Musiker in ihr Element ein.

Julen Funk schlägt die Stöcke gegeneinander, zählt an und dann beginnt ein rhythmisches Feuerwerk. Die beiden sind perfekt aufeinander eingestimmt. Die Musikschüler spielen ohne Playback, ohne die Begleitung anderer Instrumente – und nichts fehlt. Sie spielen sich die Bälle zu und zeigen ihr Können. Mit dem letzten Schlag brandet im kleinen Saal der Katt der Applaus auf. „Saugeil!“ ruft Kolja Pfeiffer. Und: „Sehr stark.“ Die beiden Schlagzeuger nehmen ihre Stöcke und verlassen die Bühne. Die Wertung werden sie viel später erfahren, ihre Aufgabe ist getan.

Info Anerkennung wichtiger als Platzierungen Gewinner Die Liste der Erst-, Zweit- und Drittplatzierten des Musikwettbewerbs ist lang. „Es geht uns weniger um Platzierungen als um Anerkennung“, sagt Celia Spielmann. Aber natürlich gebe es Unterschiede und die sollten durch die drei verschiedenen Plätze auch bewertet werden. Teilnahme Auch ein Erwachsener Schüler mit Behinderung durfte am Wettbewerb teilnehmen, weil er bei der Schulleitung darum gebeten hatte. Ähnlich ging es einer Schülerin mit Ukulele, deren Instrument eigentlich nicht vorgesehen war.

Insgesamt 125 Schüler der Musikschulen in Hückeswagen und Wermelskirchen stellen sich am Samstag den verschiedenen Jurys. In fünf Kategorien haben die beiden Musikschulen zum Wettbewerb „Hergehört!“ eingeladen – es ist eine Premiere. Pop-Wertung, Blasinstrumente, Streichinstrumente, Klavier und Gitarre: Schüler zwischen fünf und 19 Jahren sind aufgerufen, ihr Können zu zeigen. In der Katt werden die Wettbewerbe der Pop-Wertung und der Blasinstrumente ausgetragen.

„Wir haben uns sehr über die hohen Teilnehmerzahlen gefreut“, sagt Celia Spielmann, Leiterin der Musikschule Wermelskirchen, „wir hatten einfach den Eindruck, genau das sei jetzt dran.“ Für die Schüler sei es wichtig, mal wieder auf ein Ziel hin zu proben. Und in den vergangenen Wochen habe tatsächlich eine besondere Stimmung in den Übungsräumen geherrscht. Niederschwellig habe man den Wettbewerb angelegt, um Anfängern und Fortgeschrittenen die Möglichkeit zu geben mitzumachen. Und tatsächlich: Sowohl Musikschüler, die schon seit Jahren Musik machen, als auch Anfänger sind beim Wettbewerb dabei. „Die Jury berücksichtigt das natürlich“, sagt Celia Spielmann. Auch die Anforderungen an die Jüngsten sind andere als an die Jugendlichen: Kinder spielen kürzer und brauchen nur zwei Stücke zu präsentieren, die Jugendlichen und Ensembles spielen bis zu 15 Minuten und haben drei Stücke im Gepäck.

Ohnehin soll es an diesem Tag nicht um harte Wertungen gehen. „Es ist der pädagogische Versuch, den Kindern ein Ziel zu geben“, sagt Celia Spielmann, „ich wünsche mir, dass hier heute keiner enttäuscht raus geht.“ Jeder werde am Ende einen Preis bekommen – es werde viele erste, zweite und dritte Plätze geben. Aus jeder Kategorie sucht die Jury zwei Kandidaten aus, die am Sonntag beim großen Preisträger-Konzert im Bürgerzentrum aufspielen – eine besondere Ehre nach getaner Arbeit.