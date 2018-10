Junge Handballer trainieren im Camp des TuS Wermelskirchen

Wermelskirchen Passen, fangen, werfen – und Treffer! Die Teilnehmer des 22. Sparkassen-Handballcamps spielen lautstark Völkerball. Denn neben Techniktraining für Handballabwehr und -angriff, stehe vor allem der Spielspaß „rund um den Ball“ im Vordergrund, erklärt der Leiter, Carsten Kuhlwilm.

43 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 15 Jahren trainieren in dieser Woche gemeinsam in der Schuberthalle. Die meisten Teilnehmer seien „Eigengewächse“ des TuS Wermelskirchen. Mit dabei aber auch einige Spieler von außerhalb. Dafür hatte Carsten Kuhlwilm im Vorfeld viel Werbung gemacht, in Schulen sowie bei anderen Vereinen. Das Resultat: Alle Plätze sind dieses Jahr belegt. „43 Kinder, das ist unsere maximale Obergrenze“, erklärt Kuhlwilm, der auch Trainer der E-Jugend des TuS Wermelskirchen und der Herrenmannschaft des Dünnwalder TV ist. Nur so könnten alle Teilnehmer gut gefördert werden: „Damit das Training intensiv bleibt und die Kinder nicht fünf Minuten warten müssen, bis sie bei einer Übung an der Reihe sind.“ Jeden Morgen um 9 Uhr starten alle mit einer kurzen Besprechung in den Handball-Tag. Anschließend folgt ein Ballspiel, danach Technikübungen. Den Abschluss bildet ein Handballspiel. Seit über zehn Jahren stellt die Handballabteilung des TuS Wermelskirchen nun schon das Freizeitangebot für Oster- und Herbstferien auf die Beine.