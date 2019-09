Berufsfeuerwehrtag 2019 : Junge Feuerwehrleute üben für den Ernstfall

Wermelskirchen Brände löschen, Ölspuren beseitigen, hilflose Menschen aus ihren Wohnungen bergen, bei Hochwasser Keller leerpumpen, Verletzte bergen – Einsätze der Feuerwehr sind vielfältig. Daher werden schon die Nachwuchskräfte geschult, sich auf unterschiedliche Situationen einzustellen.

Das Programm fängt schon am frühen Morgen an – um 7.45 Uhr treffen sich die jungen Feuerwehrmitglieder. Nach Begrüßung und Frühstück beginnen die Trainings-Einsätze an. Aufgeteilt sind die Teilnehmer in zwei Gruppen, eine für Wermelskirchen und eine für Dabringhausen. Sie nutzen jeweils ein Fahrzeug, das Löschfahrzeug Jugend (1-LF10-1) und das Hilfeleistungsfahrzeug Dabringhausen (4-HLF20-1). Gruppenführer und Maschinist werden durch aktive Mitglieder der Feuerwehr besetzt, um eine professionelle Einschätzung der Lage zu geben.