Juli-Vorschau fürs Haus Eifgen in Wermelskirchen : Von Wohlfühl-Konzert bis Ska-Musik

Wermelskirchen Vier Konzerte stehen im Juli noch im Haus Eifgen auf dem Veranstaltungsprogramm. Am 24. Juli gibt es sogar ein „Daneben-Fest“ mit drei Bands.

So hätte das auch im vergangenen Jahr sein sollen; wegen der Covid-19-Pandemie musste das Konzert freilich verschoben werden. Wenn am Freitag die Seele auftaut, sollte der Abend das ungewöhnliche und kräftezehrende Jahr für ein paar Stunden vergessen machen. Ein Konzert zum Lachen und Heulen, in Hausschuhen oder High Heels, mit Mitwipp-Vibes und Wegträum-Liedern und in einem Kreis, der sich binnen weniger Songs so gemütlich und intim anfühlt wie eine Familienfeier. Die Wermelskirchener Sängerinnen Jenny Rizzo und Verena Köplin erfüllen sich zum dritten Mal ihren Traum nach vielen Jahren Stadtfest-Bühne. Das Programm des Abends kann nicht in ein Genre gepresst werden: Mit dabei sind Chansons am Rande des Musik-Kabaretts, knackige Funk- und Rockmusik und mal aufs Minimum reduzierte, mal ausgebreitete Balladen. „Da die Zart-mit-Pfeffer-Crew mittlerweile zu einer kleinen Familie geworden ist, freuen wir uns auch riesig, unsere Jungs Jens Olaf „Paul“ Mayland, Martin Langer, Stefan Schmale und Dennis Kresin wieder an unserer Seite zu wissen“, sagt Jenny Rizzo.