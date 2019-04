Firmung in Wermelskirchen: 33 Jugendliche lassen sich firmen

Wermelskirchen Katholische Gemeinde feierte am Samstagabend besondere Messe mit dem Bischof.

(resa) Lebendige Entdeckungen statt trockener Theorie: Sieben Monate lang machten sich die 33 Jugendlichen des Firmkurses in St. Michael und St. Apollinaris auf eine Reise durch ihre Gemeinde und die Gesellschaft. Zum Abschluss empfingen sie am Samstagabend in St. Michael das Sakrament der Firmung. „Es ist die Vollendung der Taufe“, erklärte Diakon Burkhard Rittershaus. „Und es ist ein heiliges Zeichen.“ Rund 70 Jugendliche hatte die Gemeinde angeschrieben und zum Firmkursus eingeladen, 33 meldeten sich schließlich an und feierten am Samstag gemeinsam mit ihren Paten und dem Bischof ihren besonderen Tag. „Mich hat die Ernsthaftigkeit und Zuverlässigkeit der Gruppe sehr beeindruckt“, erzählte Rittershaus. Insgesamt fünf Begegnungen hatten die Jugendlichen sich während des Kurses aussuchen können: Messen, Besuche bei der Tafel, im Krankenhaus, in der Heimstatt oder auf dem Friedhof, gemeinsame Spieleabende und ein Treffen zur Halbzeit hatten auf der langen Liste der Möglichkeiten gestanden. In kleinen Gruppen, die von fünf engagierten Ehrenamtlichen geleitet wurden, hatten sich die jungen Frauen und Männer schließlich auf den Weg gemacht. Er wisse um die Diskussion, ob es sinnvoll sei, Jugendliche in diesem Alter zur Firmung einzuladen, räumte Rittershaus ein. Aber er haben auch in diesem Jahr sehr gute Erfahrungen mit dem Firmkursus gemacht.