Kultur und Jugendarbeit in Wermelskirchen Im Bahndamm läuft es „bombig“

Das habe den Verein in die Lage versetzt, „kräftig“ zu investieren: So flossen jeweils 7000 Euro in eine neue energiesparende Bühnenbeleuchtung auf LED-Basis und in Tontechnik wie ein digitales Mischpult. Und die Jugendinitiative habe sich leisten können, 1800 Euro für die Teilnahme am Festumzug im August aus Anlass des Stadtjubiläums mit geliehenem Festwagen auszugeben. Und auch die gestiegenen Betriebskosten, die vor allem auf die gestiegenen Energiepreise zurückzuführen und an die Stadt Wermelskirchen als Besitzer des Bahndamm-Gebäudes zu zahlen seien, könne die Jugendinitiative berappen – sie belaufen sich demnach auf jährlich 3600 Euro. „Es läuft ziemlich optimal gerade für den Bahndamm“, resümierte Frank Kaluscha und mahnte: „Wir wissen aus über 30 Jahren Erfahrung, dass das nicht so bleiben wird – da bin ich mir sicher. Es gibt immer Aufs und Abs.“