Jugendfreizeitpark : Sport, Picknicks und Begegnung

So soll der Jugendfreizeitpark an der Dellmannstraße einmal aussehen.

Wermelskirchen Sie haben ein ungewöhnliches Bündnis geschlossen – mit einem gemeinsamen Ziel vor Augen. Die Mitglieder von Rollrausch, Flipoff und CVJM legen sich gemeinsam für die Entstehung des Jugendfreizeitparks ins Zeug.

Wenn er sich gemeinsam mit den Vertretern der anderen Vereine zu träumen erlaubt, dann sieht er einen Ort vor sich, der ein echter Treffpunkt sein will. „Familien können auf ihrer Radtour hier ein Picknick machen“, sagt Jugendreferentin Katja Töbelmann. „Menschen können hier unsere Sportarten kennenlernen“, ergänzt Frank Kaluscha vom Bahndamm und denkt genauso wie André Finger von Flipoff an Workshops, an die Zusammenarbeit mit Schulen und an Trainerausbildungen. Dann werde Rollsport vielleicht irgendwann nicht mehr als Subkultur empfunden und in eine Ecke abgeschoben. Und Uwe Kaplan, Elternvertreter bei Rollrausch, erinnert an alte Hallenzeiten, als Familien die Flächen für Bobbycarrennen nutzen, Feste für Jung und Alt die Generationen zusammenführten und die Mitgliederzahl im Verein von 40 auf 170 schnellte.