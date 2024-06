Jugendfestival in Wermelskirchen Erfolgreich auch jenseits der Bühne

Robert Redweik steht gerade auf der Bühne. Der Singer-Songwriter hat es schon in die Charts geschafft, vor Zehntausenden Zuschauern gespielt und war im Fernsehgarten zu Gast. Jetzt singt er in der Scheune in „Kuhler Heide“. Die Jugendlichen liegen sich vor der Bühne in den Armen, sie singen mit und sie kommen mit dem Künstler ins Gespräch. Es ist etwas leerer geworden nach zwei trubeligen Festivaltagen. „Ob zwei oder 20.000“, wird Robert Redweik später im Backstage-Bereich sagen, „ich freu mich, wenn ich in inspirierte Gesichter blicke.“ Und wer Inspiration sucht, der ist am langen Wochenende auf dem Festivalgelände von „Youthnited“ genau richtig.