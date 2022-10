Jugendfestival in Wermelskirchen : Youthnited steht auf neuen Beinen

Ein Festival von Jugendlichen für Jugendliche: Im Jugendcafé lud das Youthnited-Leitungsteam um André Forwein (vorne) alle jungen Menschen zum Mitmachen ein. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Das Jugendfestival vom 8. bis 11. Juni 2023 an der Kuhler Heide in Wermelskirchen will noch stärker auf die Mitarbeiter der Jugendlichen setzen. Und das Motto für das kommenden Jahr steht auch schon fest.

Das Scheinwerferlicht glitzert auf den Instrumenten auf der Bühne, über dem Gelände in der Kuhler Heide geht langsam die Sonne unter und die Kamera fängt ein Bild von jungen Menschen ein, die vor der Bühne feiern. „Wer hat Bock dabei zu sein?“ fragt André Frowein als das Video im Jugendcafé endet und die Musik leiser wird. Die jungen Frauen und Männer klatschen und stimmen zu: Sie wollen beim nächsten Jugendfestival Youthnited im Juni 2023 mitmachen. Manche von ihnen engagieren sich seit Jahren für das Festival, andere sind am Dienstagabend zum ersten Mal im Jugendcafé, um sich zu informieren. Alle sind willkommen.

Das Leitungsteam der Veranstaltung wünscht sich mehr Mitbestimmung für die Jugendlichen. „Wir sind bisher nicht so gut darin gewesen, alle mitzunehmen“, räumt Frowein ein. Deswegen lag die Verantwortung in den vergangenen Jahren häufig auf wenigen Schultern. Das soll sich ändern. Und daher hat sich nicht nur das Leitungsteam um Frowein vergrößert – auch die Jugendlichen werden deutlich früher um ihren Einsatz gebeten. „Du bist das Festival“, lautet das Motto. Youthnited versteht sich als eine Veranstaltung von Jugendlichen für Jugendliche. Künftig soll dieses Motto noch mehr mit Leben gefüllt werden. „Es gibt viele Möglichkeiten mitzumachen“, erklärt Frowein am Dienstagabend im vollen Jugendcafé.



Mittendrin hat auch Faye einen Platz gefunden. „Ich war noch nie dabei“, erzählt die Zwölfjährige, „mich hat heute eine Freundin mitgenommen und ich habe richtig Lust, zu helfen.“ Zum Infoabend ist sie gekommen, um sich ein Bild zu machen und um womöglich noch ein Einsatzfeld zu finden, bei dem sie sich wohlfühlt. Freundin Natascha war schon 2021 dabei: „Ich fand es sehr schön und möchte auf jeden Fall wieder mitmachen“, sagt sie. Und so geht es vielen der jungen Menschen, die ins Jugendcafé gekommen sind.

Hier entscheiden sie am Dienstagabend über das Thema des nächsten Festivals und sie werden eingeladen, Bands vorzuschlagen. „Wir wollen etwas schaffen, was keiner von uns alleine könnte“, sagt Matze Belzik vom Leitungsteam, „und vor allem gibt es jedem von euch Raum, sich auszuprobieren.“ Technik, Backstagebereich, Klettertrum, Verkauf oder Sicherheit: Die Jugendlichen entscheiden selbst, was ihnen liegt – Profis und Laien arbeiten Hand in Hand.

„Ich wäre heute nicht da, wo ich bin, wenn ich nicht Teil von Youthnited geworden wäre“, sagt Lukas Karpinski und erzählt, wie er damals mit zwölf Jahren zum ersten Mal am Mischpult beim Festival gestanden habe – heute verdient er mit seiner Leidenschaft Geld. „Wer Influencer werden will, der kann es werden“, sagt dann Frowein und stellt das neue Marketingkonzept des Festivals vor – das auch auf soziale Medien setzt. Wer seine Gastfreundlichkeit ausleben wolle, könne den Backstagebereich beleben. „Macht euch einfach darüber Gedanken, wozu ihr Lust habt“, ermutigt Frowein, „und sagt uns Bescheid.“

In acht Monaten soll dann der Startschuss für das Festival an der Kuhler Heide fallen – unter dem Motto „Hautnah“. Das steht seit Dienstagabend fest. Erste Bands sind gebucht. Mit dem Engagement der Jugendlichen soll Youthnited in den nächsten Monaten weiter Gestalt annehmen. „Das ist übrigens auch eine total sinnstiftende Aufgabe“, sagt Matze Belzik noch und betont dann: „Ob gläubig oder nicht: Alle Jugendlichen seien willkommen zum Mitfeiern, Mitentscheiden und Mitmachen.“