Jugendarbeit in Wermelskirchen „Den Schülern eine kreative Abwechslung bieten“

Beim Auftakt der Aktion im Jahr 2015 standen fünf Schulen in Wermelskirchen an fünf Tagen auf dem Programm, seit 2016 sind es zehn Einrichtungen an zehn Tagen. „Die Schultour hat sich schnell etabliert. Jedes Jahr fragen weitere Schulen bei uns an“, sagt der Leiter des Jugendcafés. Daher besucht das Team dieses Jahr erstmals die Albert-Schweitzer Realschule in Remscheid. Den Anfang der Schultour machte übrigens die Helen-Keller-Schule in Wiehl, danach folgten Besuche der Sekundarschule Radevormwald sowie der Realschule Hückeswagen.