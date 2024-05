Jugendarbeit in Wermelskirchen Schultour bringt Abwechslung in Klassenräume

Im Rahmen der Juca-Schultour besuchen Künstler Schulen in der Region – unter anderem in Wermelskirchen, Hückeswagen und Radevormwald. Der Musiker Lorenzo Di Martino sowie die Bands „Jacksayfree“ und „Nghtnday“ gehen dabei an zehn Tagen parallel in jeweils eine Klasse. Sie hören und machen mit den Schülern Musik, geben Ratschläge für eigene Projekte und beantworten persönliche Fragen. Zudem spielen sie Konzerte vor Ort.