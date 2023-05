Hanna Middendorf und Aissat Rabah vom WTV „Die Jugendbetreuermedaille ist eine große Motivation“

Das Ehrenamt ist in allen Bereichen des öffentlichen Lebens immens wichtig – und das gilt vor allem auch im Sport. Und um Menschen, die sich in der Jugendarbeit in einem Sportverein engagieren, zu ehren, verleiht der Rheinisch-Bergische Kreis jedes Jahr die Jugendbetreuermedaille. In diesem Jahr erhielten insgesamt 18 Übungsleiter diese Auszeichnung – und darunter waren auch zwei Ehrtemamtler vom Wermelskirchener Turnverein (WTV). „Ich habe mich sehr darüber gefreut“, sagt Hanna Middendorf im Gespräch mit unserer Redaktion. Und ihr Vereinskollege Aissat Rabah meint: „Das war eine große Überraschung und ist natürlich auch eine große Motivation.“