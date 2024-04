Kinder- und Jugendarbeit in Wermelskirchen Das „Wohnzimmer“ ist wieder hergerichtet

Die Einschätzung, dass im Katt-Jugendbereich nur ein bisschen am Kicker gespielt werde, sei ein Trugschluss, zeigten sich Lara Enners und Kolja Pfeiffer überzeugt: „Wir haben ein offenes Ohr, bauen Vertrauen auf und haben Geduld.“ Lara Enners ergänzte in dem Gespräch mit unserer Redaktion, was sie am Katt-Jugendbereich besonders findet: „Die Besucher haben auch untereinander miteinander zu tun – da gibt es kein nebeneinanderher“, was schon für Heimeligkeit sorge. „Das ist entscheidend. Wir wollen, dass es irgendeine Form von Kommunikation gibt – dabei ist fast egal wie“, fügte Kolja Pfeiffer an: „Da muss mal eine Lanze für klassische Jugendsozialarbeit gebrochen werden. Klar, da schießen in Berlin Jugendliche an Silvester irgendeinen Mist durch die Gegend. Aber was ist zuvor passiert: Alle Einrichtungen als Anlaufstation wurden abgebaut.“