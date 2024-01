Kattwinkelsche Fabrik in Wermelskirchen Frischzellen-Kur für den Katt-Jugendbereich

Seit einem Jahr sammeln die jungen Leute und das Betreuer-Team Spendengelder, um die Renovierung finanziell voranzutreiben. Insgesamt 1000 Euro an Spenden kamen bereits durch den Kuchenverkauf in der Kinderstadt im Sommer oder beim Bürgerfest anlässlich der Feierlichkeiten zu „150 Jahre Stadtrechte Wermelskirchen“ zusammen. Beim Bürgerfest hatten einige Jugendliche zusammen mit Kolja Pfeiffer für einen Nachmittag den Ausschank an einem der Getränkewagen übernommen und fleißig Werbung für ihr Renovierungsvorhaben im Jugendbereich der Katt gemacht.