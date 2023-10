Jugendamt in Wermelskirchen Eltern-Informationsabend rund um die Kinderbetreuung

„Wir wollen an diesem Informationsabend die wichtigsten Fragen klären“, sagt Theresa Schulze und nennt Beispiele: „Was ist eigentlich das Online-Portal ‚Litte Bird’, über das ich mein Kind in der Kita anmelden kann? Wie finde ich eine Kindertagespflegestelle und gibt es die Möglichkeit der Förderung? Oder aber auch, ab wann besteht ein Rechtsanspruch auf Betreuung des Kindes und was hat es mit dem Wunsch- und Wahlrecht auf sich.“