Jugendhilfeausschuss in Wermelskirchen Ärger am Jugend-Freizeitpark

„Es sollte am Jugend-Freizeitpark an einem Samstagnachmittag eine kleine Party stattfinden“, erläuterte Torben Faubel den Vorfall, bei dem Lautsprecher-Boxen laut und basslastig erklangen. Gleichzeitig bereitete Bernd Hildebrandt auf dem Gelände seines Autohauses mit Motorsportvereinen eine andere Veranstaltung vor. Die Folge: Ihn ereilten Beschwerden über die Lautstärke, die er gar nicht verursacht hatte. „Es hat Beschwerden von Nachbarn gegeben, deshalb hat Herr Hildebrandt so reagiert. Er hat Nutzungsrecht für das Areal mit sofortiger Wirkung entzogen“, stellte Torben Faubel dar und betonte: „Das ist sehr schade, denn wir hatten immer ein kollegiales und kooperatives Verhältnis. Aber es ist sein Recht.“