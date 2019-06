Judolöwen auf internationalem Turnier : Medaillenträume der Judoka des JC wurden klassisch ausgekontert

Die erfolgreichen Judoka Jannik Sokirko (l.) und Luke Cabecana vor der beeindruckenden Kulisse in Venray. Foto: Seide

Wermelskirchen/Vendray Fünf junge Judoka nahmen an einem international besetzten Turnier in den Niederlanden teil./Silber beim Landessichtungsturnier in Essen

Das internationale Turnier in Venray (Niederlande) zählt zu den größten und stärksten Nachwuchsturnieren für Judoka in Europa. Im starken Teilnehmerfeld aus vielen verschiedenen Nationen beeindruckten auch fünf Kämpfer des Judoclubs (JC) Wermelskirchen, teilte Katrin Seide mit. Phil Cabecana startete mit einem Sieg in das Turnier. Dann traf er auf einen äußerst unbequemen Gegner und fand keine Mittel. In der Trostrunde konnte der junge Kämpfer noch einmal gewinnen, ehe ihn ein Kämpfer aus Schweden auf Rang sieben verwies.

Hannah Glauner startete in einer neuen Gewichtsklasse und hatte mit dem Größenunterschied ihrer Gegnerinnen deutlich zu kämpfen. Nach einer schnellen Niederlage gegen die spätere Turniersiegerin aus Polen zeigte Hannah einen spannenden Kampf in der Trostrunde, den sie knapp verlor.

Julius Glaser war schon im ersten Kampf hellwach und gewann. Anschließend musste er eine Niederlage hinnehmen, ließ sich davon aber nicht entmutigen und gewann in der Trostrunde drei Mal souverän. So zog das JC-Lager in die beeindruckend gestaltete Finalhalle um. Dort musste Julius leider jedoch zwei Stunden warten, ehe der Kampf um den Einzug ins kleine Finale stattfand. Hier traf er auf einen Judoka aus NRW, gegen den er bislang aber nie gekämpft hatte, da dieser im Bundesland einer höheren Gewichtsklasse angehört. Als der Kontrahent 40 Sekunden vor Schluss ein „Shido“ erhielt, sah es schon fast nach einem Wermelskirchener Sieg aus. Doch dies war dem Kontrahent wohl auch klar – und so setzte er alles auf eine Karte und startete einen blitzschnellen Ansatz. Dieser erwischte Julius auf dem falschen Fuß und zerstörte seine Medaillenträume. „Traurig für den JCler, doch die Leistung von Julius war dennoch beeindruckend“, schreibt Katrin Seide.

Eine besonders lange Wartezeit musste Luke Cabecana verkraften. Auf ihn wartete ein richtig harter Brocken. Der starke Nachwuchskämpfer setzte Luke ordentlich unter Druck. Doch der Wermelskirchener ließ sich davon nicht beeindrucken Im Gegenteil: „Luke zauberte einen wunderschönen Konter auf die Matte und gewann das Duell vorzeitig“, berichtet Katrin Seide. Im nächsten Kampf traf er auf einen körperlich überlegenen Slowenen. Hier hatte Luke mit einer leichten Verletzung zu kämpfen und konnte nicht mehr auf demselben Niveau dagegen halten. Schlussendlich musste er den Kampf abgeben. In der Trostrunde zeigte sich die Klasse dieser Gewichtsklasse, denn der Kontrahent war ebenso stark wie die Gegner in der Hauptrunde. Luke schied nach beeindruckender Leistung aus. Jannik Sokirko stand nach zwei Siegen der Nachwuchslöwen im Halbfinale seiner Gewichtsklasse. Der belgische Gegner drehte zu Beginn auf und schickte Jannik zügig in das kleine Finale. In seinem letzten Kampf musste er sich überraschend dem Trainingsrückstand beugen und wurde gekontert. Die riesengroßen Medaillen wollten an diesem Tag einfach nicht ins Bergische.

Für Luke und Jannik ging es sofort am nächsten Tag beim Landessichtungsturnier der U15 in Essen weiter. Luke konnte sich hier noch drei Siegen über Platz fünf freuen. Jannik erreichte mit ebenfalls drei Siegen die Silbermedaille. Dieselbe Platzierung erkämpfte Carolin Scheida. Mayla Gulich verpasste das Treppchen knapp mit Rang fünf. Manon Dörner kämpfte beherzt, musste sich aber geschlagen geben.

(tei.-)