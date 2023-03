Starker Nachwuchs Judoclub Wermelskirchen schwimmt auf einer Erfolgswelle

Gerade erst gab es beim Bundesoffenen Sichtungsturnier der Unter-15-Jährigen in Backnang zwei Goldmedaillen: Die amtierende Westdeutsche Meisterin Hannah Glauner siegte in der Klasse bis 48 Kilogramm, Phil Cabecana setzte sich in der Kategorie bis 40 Kilogramm durch. Zuvor feierte der JCWK bereits zwei Deutsche Vizemeisterschaften: Julius Glaser gewann Silber bei den Unter-18-Jährigen in der Klasse bis 50 Kilogramm in Leipzig, Luke Cabecana, der Bruder von Phil, wurde Zweiter bei den Unter-21-Jährigen bis 60 Kilogramm in Frankfurt an der Oder.