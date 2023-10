Judo-Woche in Wermelskirchen Durch Judo Zweitklässlern Werte und Spaß an der Bewegung vermitteln

Nichtsdestotrotz muss der Trainer aber auch ab und zu mal lauter werden, weil die Kinder so in ihren Kampfsituationen verstrickt sind. Dann ruft er laut „Mate“ – was im Judo warten bedeutet. Manchmal muss er auch zwei- oder dreimal rufen, aber er macht dies mit einer Engelsgeduld, auch weil die Kinder ihm am Herzen liegen. „Ich schnappe mir einfach die Kinder, schleife sie auf die Matte und sie vergessen alles um sich herum“, beschreibt Sven Dicke. Von Berührungsängsten oder Scheu ist dann nichts mehr zu sehen.