Judoclub Wermelskirchen aktiv : Judo-Training unter freiem Himmel

Wermelskirchen Das kontaktfreie Outdoortraining machte den kleinsten Judoka viel Freude. Am Ostersamstag gibt es ein großes Trainingsspecial in der Eltern-Kind-Einheit.

Katrin Seide hält sich gemeinsam mit den Kindern unter 14 Jahren freitags fit beim Training auf dem Platz der Freikirchlichen Gemeinde im Neuenflügel. In zwei Gruppen trainieren 40 Kids kontaktfrei unter freiem Himmel. Dabei muss die Trainerin tief in die Trickkiste greifen, denn viele gewohnten Übungs- und Spielformen fallen aufgrund des Körperkontaktverbotes weg. „Die Teilnehmer hatten in den zurückliegenden Einheiten dennoch sichtlich Spaß und manch ein Spaziergänger verweilte kurz und schaute dem bunten Treiben auf dem Platz zu“, berichtet Seide. Die Eltern der Teilnehmer waren ebenso glücklich wie die Kids, dass es endlich wieder losging. „Den Mädels fehlt ihr normales Sportpensum. Onlinesport ist zwar nett, aber powert nie so aus wie ein Training in der Halle oder auf dem Platz.“ sagte Judomutter Gerry Spratte.