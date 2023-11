Turnier und Landesliga-Kampftag Judo Club Wermelskirchen gewinnt viele Titel beim Koga-Cup

In der Abschlusstabelle der Landesliga Köln sicherte sich damit der BC Eschweiler mit zwölf Punkten den ersten Platz vor Leverkusen (elf Punkte) und dem Judo Club Wermelskrichen mit zehn Punkten. Die in gelb-schwarz kämpfende Mannschaft wurde in der Saison 2023 unterstützt von den weiteren Kämpfern: Kai Zimmermann (BTG Burscheid), Andreas Morszek (VFL Gevelsberg), Jonas Kalff, Frederik Platt und Marcel Drubba. Leider hatten sich diese Judolöwen vor dem letzten Kampftag verletzt oder mussten der aktuellen Erkältungswelle Tribut zollen. „Wir feiern die Bronzemedaille am 1. Dezember im heimischen Dojo“, erklärte Mannschaftssprecher Sven Dicke.