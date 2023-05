In Wermelskirchen, Hückeswagen und Radevomwald Juca-Schultour bringt Bands in die Klassen

So eine Schultour-Session kann unterschiedlich aussehen. Das grundlegende Ziel besteht darin, dass Musiker für Schüler ansprechbar und nahbar werden. Dazu sind ab dem 23. Mai wieder zwei Bands zehn Tage lang in Schulen in der Region unterwegs. „Lorenzo Di Martino“ und „Jacksayfree“ sowie Special Guest „Jonnes“ gehen dabei täglich parallel in jeweils eine Klasse – unter anderem in Wermelskirchen, Hückeswagen und Radevormwald. Dort können Schüler mit ihnen gemeinsam Musik machen, sich Rat für eigene Projekte einholen oder der Band Gitarren-Löcher in den Bauch fragen zu allem, was sie über das Künstler-Leben wissen wollen. Das Juca geht dabei auf individuelle Wünsche und Bedürfnisse der Schulen ein, sagt Frowein. „Wir achten bei der Auswahl der Künstler vor allem auf Authentizität; diese Ehrlichkeit ist im Gespräch mit den Jugendlichen sehr wichtig“, fügt er hinzu.